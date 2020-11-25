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Taksim'e yapılan cami ramazanda açılacak

Taksim'de yapımı devam eden caminin genel işçiliğinin yüzde 85'i tamamlandı.

Hikmet Faruk Başer   | 25.11.2020
Taksim'e yapılan cami ramazanda açılacak Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım/AA

İstanbul

Taksim'de yapımı devam eden caminin genel işçiliğinin yüzde 85'i tamamlandı.

Mimarlar Şefik Birkiye ile Selim Dalaman imzasını taşıyan ve temeli 17 Şubat 2017'de atılan yaklaşık 2 bin 482 metrekare arsa alanına ve 16 bin 220 metrekare inşaat alanına sahip caminin yapımı sürüyor.

Pandemi nedeniyle inşaat çalışmalarına sosyal mesafe kurallarına uyularak devam ediliyor.

Taksim'e yapılan caminin zemin üstü dış cephe işçiliğinin yüzde 100'ü tamamlandı.

Camideki dekorasyon çalışmalarına devam ediliyor. Caminin prekast montajları, ahşap malzeme ve alçıpan kaplama imalatlarına geçildi.

Ana kapısı üzerinde yer alan kitabesi asılan ve çerçeve taşları döşenen caminin içine ise çalışmalar için iskele kuruldu.

Giriş kapısının takılması beklenen caminin 61 metrelik 2 minaresinde de çalışmalar tamamlandı, dışarıdaki iskeleler söküldü.

Genel işçiliğinin yüzde 85'i biten caminin ramazanda ibadete açılması planlanıyor.

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