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Taksim'de koronavirüs tedbirlerine uymayanlara ceza yazıldı

İstanbul Taksim'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında, maske takmayan ve sosyal mesafe kuralına uymayan 2 kişiye 3 bin 180'er lira para cezası kesildi.

Ali Ebubekir Tokcan   | 06.05.2020
Taksim'de koronavirüs tedbirlerine uymayanlara ceza yazıldı

İstanbul

Taksim'de maske takmayan ve sosyal mesafe kuralına uymayan 2 kişiye para cezası verildi.

Sabah saatlerinde sessizliğin hakim olduğu Taksim'de öğleden sonra kısmi yoğunluk oluşurken polis ekipleri de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, Taksim Meydanı'nda maske takmayan ve sosyal mesafe kuralına uymayan 2 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereği 3 bin 180'er lira para cezası kesti.

Polis aracından sık sık anons yapan ekipler, maske takılması, sosyal mesafenin korunması yönünde uyarılarda bulunuyor.

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