Taksim'de koronavirüs tedbirlerine uymayanlara ceza yazıldı
İstanbul Taksim'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında, maske takmayan ve sosyal mesafe kuralına uymayan 2 kişiye 3 bin 180'er lira para cezası kesildi.
İstanbul
Taksim'de maske takmayan ve sosyal mesafe kuralına uymayan 2 kişiye para cezası verildi.
Sabah saatlerinde sessizliğin hakim olduğu Taksim'de öğleden sonra kısmi yoğunluk oluşurken polis ekipleri de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimlerini sürdürüyor.
Ekipler, Taksim Meydanı'nda maske takmayan ve sosyal mesafe kuralına uymayan 2 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereği 3 bin 180'er lira para cezası kesti.
Polis aracından sık sık anons yapan ekipler, maske takılması, sosyal mesafenin korunması yönünde uyarılarda bulunuyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.