Takside unutulan 46 bin lirayı sahibine teslim etti

Çocuklarına göndermek için bankadan çektiği 46 bin 730 lirayı koyduğu poşeti takside unutan yaşlı kadına, parası taksi şoförü tarafından teslim edildi.

BURSA

Bursa'da yurt dışında yaşayan çocuklarına göndermek için bankadan çektiği 46 bin 730 lirayı takside unutan kişiye, parası duyarlı taksi şoförü tarafından ulaştırıldı.

Merkez Osmangazi ilçesi, Heykel semtinden taksiye binen 70 yaşındaki kadın, Yıldırım ilçesindeki evine gitti.

Taksiden inen kadın, yanındaki alışveriş poşetlerini alırken içinde yurt dışında yaşayan çocuklarına göndermek için bankadan çektiği 46 bin 730 liranın bulunduğu poşeti unuttu.

İçinde para olan poşeti bulan şoför Fahrettin Akşar (55), durumu duraktaki arkadaşlarına ve emniyet ekiplerine bildirdi.

Poşeti kimin düşürmüş olabileceğini tahmin eden Akşar'ın çabaları ve emniyet ekiplerinin de desteğiyle kadına ulaşıldı. Torunuyla taksi durağına gelen kadına dekontunun kontrol edilmesinin ardından parası teslim edildi.

Takside bir poşetin unutulduğunu fark eder etmez polise haber verdiğini anlatan Akşar, "Polis nezaretinde parayı teyzemize teslim ettik. Parayı çocuklarına göndereceği söyledi. Çok teşekkür etti." dedi.

Akşar'a duyarlı davranışından dolayı teşekkür eden Bursa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Hasan Topçu da "Meslektaşımız Fahrettin Akşar, bu hassasiyetiyle taksicilik mesleğine yakışır bir harekette bulundu." ifadesini kullandı.

Muhabir: Büşra Nur Özcan







