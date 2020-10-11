Euro
9.31
Dolar
7.87
BIST 100
1,165.70
Altın
1,930.34
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Suriye'nin Hatay sınırındaki orman yangını etkisini yitirdi

Hatay'ın Yayladağı ilçesi karşısındaki Suriye'nin Lazkiye kenti kırsalında çıkan orman yangını, kendiliğinden etkisini yitirdi.

Mehmet Toktaş   | 11.10.2020
Suriye'nin Hatay sınırındaki orman yangını etkisini yitirdi Fotoğraf: Mehmet Toktaş / AA

Hatay

Hatay'ın Yayladağı ilçesi karşısındaki Suriye'nin Lazkiye kenti kırsalında çıkan orman yangını, kendiliğinden etkisini yitirdi.

Alınan bilgiye göre, 2 gün önce Çabala Mahallesi Çalıboğazı mevkisinin karşısında bulunan Lazkiye kırsalı Kelez ve Murtlu bölgelerindeki ormanlık alanın iki noktasında başlayan yangın, sabaha kadar sürdü.

Sınırın sıfır noktasına kadar yaklaşan yangın, daha sonra kendiliğinden etkisini kaybederek söndü.

Alevler 2 gün önce Türkiye tarafına sıçramış, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürülmüştü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Aşk hormonu oksitosin Kovid-19'un tedavisi için potansiyel taşıyor
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 219 bin 300'e yükseldi
Inter'de Kovid-19 vakaları artıyor
BEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Ankara Şehir Hastanesi Başhekimi Surel: Ankara'da filyasyon uygulamasıyla çok süratli ve etkin hareket edildi

Benzer haberler

Başkentte Hurdacılar Sanayi Sitesi'nde çıkan yangında 5 dükkan kullanılamaz hale geldi

Başkentte Hurdacılar Sanayi Sitesi'nde çıkan yangında 5 dükkan kullanılamaz hale geldi

Hatay'daki yangında bayılan itfaiye eri, evini yanmaktan kurtardığı kadınla buluştu

Suriye'nin Hatay sınırındaki orman yangını etkisini yitirdi

TBMM Başkanı Şentop: Hatay'daki yangınla ilgili sorumlular en kısa sürede bulunacaktır

TBMM Başkanı Şentop: Hatay'daki yangınla ilgili sorumlular en kısa sürede bulunacaktır
Hatay'daki yangında soğutma çalışmaları sürüyor

Hatay'daki yangında soğutma çalışmaları sürüyor
Terör örgütü YPG/PKK, Hatay'daki orman yangınını propaganda çalışmasına dönüştürdü

Terör örgütü YPG/PKK, Hatay'daki orman yangınını propaganda çalışmasına dönüştürdü