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Emine Erdoğan: Ülkemizde yaşanan orman yangınları yüreğimizi acıttı

Erdoğan, son dönemde yaşanan orman yangınlarına ilişkin sosyal medya paylaşımında, "Yangınlardan etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyor, bir daha yaşanmamasını diliyorum" temennisinde bulundu.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 11.10.2020
Emine Erdoğan: Ülkemizde yaşanan orman yangınları yüreğimizi acıttı

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, son günlerde yaşanan orman yangınlarından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, yangından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Emine Erdoğan, son günlerde çıkan orman yangınlarına ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Ülkemizde yaşanan orman yangınları yüreğimizi acıttı. Ormanlarla birlikte içinde yaşayan canlılar için de tarifsiz üzgünüm. Yangınlardan etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyor, bir daha yaşanmamasını diliyorum."

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