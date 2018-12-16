Suriyeli Türkmen gençlerden İstiklal Marşı klibi

OSMANİYE - MUZAFFER ÇAĞLIYANER

Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeli Türkmen gençler, İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını Osmaniye'nin tarihi mekanlarında çekilen klipte okuyarak Türkiye'ye teşekkürlerini dile getirdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün "Osmaniye'mizin kültürel değerlerinde Suriyeli çocuklarımız İstiklal Marşı okuyor" projesi kapsamında, Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne bağlı Cevdetiye Geçici Barınma Merkezi'nde 13 Suriyeli Türkmen genç bir araya geldi.

Suriyeli gençler, kendilerine kucak açan Türkiye'ye teşekkür etmek için İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını Osmaniye'nin tarihi mekanlarında çekilen klipte ezbere okudu.

Gençlerden Memduh Karaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye'nin Lazkiye bölgesinden 7 yıl önce Türkiye'ye geldiklerini söyledi.

İstiklal Marşı'nı okuma teklifi geldiğinde, bunun çok hoşuna gittiğini dile getiren Karaca, "Zaten Mehmet Akif çok sevdiğim bir şairdir. O nedenle İstiklal Marşı'nı okuma fikri çok hoşuma gitti. Çok güzel duygular hissettim. Kendimi adeta tarihin içinde hissettim. Klipte kendimi seyretmek ise beni ayrıca gururlandırdı." diye konuştu.

"Onur verici bir şeydi"

Tuğba Şaar da 5 kardeşiyle birlikte Suriye'den Türkiye'ye geldiklerini belirterek, "7 yıldır Türkiye'de yaşıyoruz. Daha önce de İstiklal Marşı'nı okurdum ama içten okuyamazdım. Bu fikir bana sunulduğunda aşkla, sevgiyle ve saygıyla marşımızı okuduk. Onur verici bir şeydi." dedi.

Hissettiği duyguları kelimeyle ifade edemediğini belirten Şaar, "İstiklal Marşı'nı okurken kendimin gerçek bir Türk vatandaşı olduğunu hissettim.Gerçekten gurur verici bir şey. Arkadaşlarım ilk başta bana güvenmiyorlardı ama şu an ailem, arkadaşlarım, hocalarım benimle gurur duyuyor. Ben de kendimle gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Nuran Nacar ise İstiklal Marşı'nı okurken geçmişe yolculuk yaptığını dile getirerek "Marşımızı okurken Çanakkale harbi aklıma geldi. Orada bizim de atalarımız orada şehit oldu. O olay aklıma geliyor ve hem üzülüyor hem gururlanıyorum." dedi.

Kendilerini Türkiye'de yabancı hissetmediklerini vurgulayan Nacar, Türkiye'ye kendilerine kucak açtığı için teşekkür etti.

"Türkmen gençlerin Türkiye sevgisini dile getirdi"

Osmaniye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hamit Coşkun da hazırladıkları proje ile Türkiye'de yaşayan Suriyeli Türkmen gençlerin Türkiye sevgisini dile getirme şansı bulduğunu vurguladı.

Coşkun, gençlerin İstiklal Marşı'nı okurken yaşadığı gururdan mutluluk duyduklarını belirterek, "Projeyi hazırlarken hem bu gençlerin milli duygularını ve ülkemize olan sevgisini göstermelerine imkan tanımak, hem de Osmaniye'mizin tarihi mekanlarını tanıtmayı amaçladık. Klip, hem müdürlüğümüz hem de bakanlığımızın sosyal medya hesaplarında yayınlandı. Gençler, marşımızı kendi marşları gibi ezberledi ve o milli duygularla okudu. Bu klip onların hayatında güzel ve önemli bir anı olarak kalacak." diye konuştu.