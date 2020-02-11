Euro
6.60
Dolar
6.04
BIST 100
117,991.00
Altın
1,568.39
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin Meclis grup toplantısında konuşuyor
logo
Türkiye

Suriye sınırında askeri hareketlilik sürüyor

Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye sınırındaki birliklere komando ve mühimmat sevk edildi.

Burak Milli,Cem Genco   | 11.02.2020
Suriye sınırında askeri hareketlilik sürüyor

Hatay

Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye sınırındaki birliklere komando ve mühimmat sevk edildi.

Türkiye'nin farklı birliklerinden gönderilen ve aralarında komando, mühimmat ve saldırılara dayanıklı akordiyon mevziler için tellerinde yer aldığı askeri konvoy, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine geldi.

Araçlar güvenlik önlemleriyle sınır birliklerine yönlendirildi.

Öte yandan, İskenderun Garı'na da 43 vagon paletli zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) geldi.

ZPT'lerin ihtiyaç halinde sınırdaki birliklere gönderileceği belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Düşen uyduya rağmen İran uzay programında kararlı
Çin’in koronavirüs salgını ile imtihanı
Türkiye-AB ilişkileri: Sorunlu ve zorunlu birliktelik
Trump'ın Kudüs teo-politiği ve Yüzyılın 'Barış' Anlaşması
Koronavirüs salgını küresel ekonomiyi tehdit ediyor

Benzer haberler

BM'den İdlib'de yerinden edilenler için 'acil koruma ve barınak' çağrısı

BM'den İdlib'de yerinden edilenler için 'acil koruma ve barınak' çağrısı

Şehitlerimizi uğurluyoruz

Kremlin Sözcüsü Peskov: Rusya, Soçi anlaşmalarının uygulanmasını en önemli konu olarak görüyor

İdlib'de Esed rejimine ait helikopter düşürüldü

İdlib'de Esed rejimine ait helikopter düşürüldü
NATO'dan Esed rejimi ve Rusya'nın İdlib'deki saldırılarına kınama

NATO'dan Esed rejimi ve Rusya'nın İdlib'deki saldırılarına kınama

Rusya, İdlib gerilimi konusunda ABD ile temas halinde

Rusya, İdlib gerilimi konusunda ABD ile temas halinde