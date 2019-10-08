Euro
6.36
Dolar
5.79
BIST 100
102,648.80
Altın
1,504.35
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan'da basın toplantısı düzenleniyor
logo
Türkiye

Suriye sınırına iş makinesi sevkiyatı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere iş makinesi takviyesi yapıldı.

Mehmet Akif Parlak   | 08.10.2019
Suriye sınırına iş makinesi sevkiyatı Fotoğraf: Mustafa Güçlü/AA

Şanlıurfa

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere iş makinesi takviyesi yapıldı.

Şanlıurfa'daki resmi kurumlara ait iş makineleri güvenlik önlemleri altında Şanlıurfa-Akçakale kara yolundan geçerek ilçeye ulaştı.

İş makineleri, ilçede konuşlanan askeri araçların bulunduğu noktaya sevk edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Birleşik Krallık demokrasisi Brexit yükünü taşıyamıyor
Avusturya’da değişmeyen gündem: İslam karşıtlığı
Yemen krizi yeni jeopolitik depremlere yol açabilir
Libya savaşında son durum ve değişen dengeler
Biden azalan oylarına rağmen hala önde gidiyor

Benzer haberler

Suriye sınırına iş makinesi sevkiyatı

Suriye sınırına iş makinesi sevkiyatı

Suriye sınırına askeri personel takviyesi

ABD askeri unsurları Suriye sınırından çekiliyor

Suriye sınırına iş makinesi sevkiyatı

Suriye sınırına iş makinesi sevkiyatı
Savaşın yetim bıraktığı çocuklar sıcak yuvaya kavuştu

Savaşın yetim bıraktığı çocuklar sıcak yuvaya kavuştu
Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor

Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor