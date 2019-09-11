Suriye sınırına beton blok sevkiyatı
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki Suriye sınırının sıfır noktasına, beton blok sevkiyatı yapıldı.
Şanlıurfa
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki Suriye sınırının sıfır noktasına, beton blok sevkiyatı yapıldı.
Askeri araçlar eşliğinde ilçeye gelen beton blok yüklü 4 tır, Suriye sınırındaki askeri bölgeye giriş yaparak ilçenin batısına doğru ilerledi.
Suriye'nin kuzeyinde Güvenli Bölge oluşturulmasına yönelik çalışmalar kapsamında dün TSK ve ABD askeri unsurları, askeri araçlarla Suriye sınırının sıfır noktasında çalışma yapmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.