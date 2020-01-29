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Suriye sınırına askeri sevkiyat

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı araçlarla komando takviyesi yapıldı.

Cem Genco   | 29.01.2020
Suriye sınırına askeri sevkiyat

Hatay

Türkiye'deki çeşitli bölgelerden gönderilen zırhlı araçlar, mühimmat kamyonları ile komando birlikleri, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.

Araçlar güvenlik önlemleri altında sınır birliklerine sevk edildi.

Öte yandan, Cilvegözü Sınır Kapısında, güvenlik tedbirlerinin artırıldığı gözlendi.

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