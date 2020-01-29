Suriye sınırına askeri sevkiyat
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı araçlarla komando takviyesi yapıldı.
Hatay
Türkiye'deki çeşitli bölgelerden gönderilen zırhlı araçlar, mühimmat kamyonları ile komando birlikleri, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.
Araçlar güvenlik önlemleri altında sınır birliklerine sevk edildi.
Öte yandan, Cilvegözü Sınır Kapısında, güvenlik tedbirlerinin artırıldığı gözlendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.