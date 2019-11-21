Suriye sınırına askeri sevkiyat
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere paletli zırhlı muharebe aracı takviyesi yapıldı.
Kilis
Türkiye'nin farklı kentlerindeki birliklerden daha önce Kilis'e gönderilen zırhlı muharebe araçları taşıyan tırlar, Elbeyli ilçesinden geçerek güvenlik önlemleri altında Öncüpınar sınır hattına doğru hareket etti.
Araçların, Kilis-Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.