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Suriye sınırına askeri sevkiyat

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere paletli zırhlı muharebe aracı takviyesi yapıldı.

İzzet Mazi   | 21.11.2019
Suriye sınırına askeri sevkiyat

Kilis

Türkiye'nin farklı kentlerindeki birliklerden daha önce Kilis'e gönderilen zırhlı muharebe araçları taşıyan tırlar, Elbeyli ilçesinden geçerek güvenlik önlemleri altında Öncüpınar sınır hattına doğru hareket etti. 

Araçların, Kilis-Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.


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