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Suriye sınırına askeri sevkiyat

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı personel taşıyıcısı ve komando takviyesi yapıldı.

Cem Genco,Hüseyin Yıldız   | 28.06.2019
Suriye sınırına askeri sevkiyat

Hatay

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı personel taşıyıcısı ve komando takviyesi yapıldı.

Çeşitli bölgelerden Hatay'ın Reyhanlı ve Kırıkhan ilçesine zırhlı araçlarla sevk edilen çok sayıda komando, geniş güvenlik önlemleri altında sınır birliklerine hareket etti.

Komandoların sınır birliklerine takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.


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