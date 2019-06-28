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İzmir'de orman yangını

İzmir'in Buca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Mustafa Yıldırım,Tezcan Ekizler   | 28.06.2019
İzmir'de orman yangını

İzmir

Alınan bilgiye göre, Beyazevler Mahallesi'nin üst kısmındaki çam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere müdahale amacıyla 5 helikopter ve 12 arazöz bölgeye sevk edildi.

Çevre illerden helikopter ve arazöz takviyesinin yapıldığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin de söndürme çalışmalarına katıldığı yangın kontrol altına alındı.

Çalışmaların sürdüğü yangında 5 hektarlık ormanlık alan hasar gördü.

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