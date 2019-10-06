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Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor

Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen tank ve zırhlı personel taşıyıcılar Hatay'a ulaştı.

Cem Genco   | 06.10.2019
Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor

Hatay

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından gönderilen tank ve zırhlı personel taşıyıcıların bulunduğu konvoy, Reyhanlı ilçesine geldi. 

Askeri araçlar, daha sonra Suriye sınır hattına sevk edildi.

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