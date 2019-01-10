Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor

HATAY
Türkiye'deki çeşitli birliklerden gönderilen zırhlı araçların bulunduğu konvoy akşam saatlerinde güvenlik önlemleri altında Hatay’ın Kırıkhan ilçesine ulaştı.
Sınır birliklerine takviye amacıyla gönderilen askeri araçlar, kısa süre sonra buradan da Gaziantep istikametine doğru yola çıktı.
Askeri konvoy Kilis'e ulaştı
Askeri araçlardan oluşan konvoy Kilis'in Elbeyli ilçesine ulaştı.
Sevkiyat, geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleştirildi.
Araçların, Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.
Muhabir: Hüseyin Yıldız