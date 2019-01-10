Akdeniz'de üst üste 2 deprem

ANKARA
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de, Muğla'nın Datça ilçesinin 208 kilometre açığında 4,8 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) 10 Ocak 2019
Büyüklük : 4.8 (Mw)
Yer : Akdeniz, 55.23 km.Dodecanese (Yunanistan), 208.64 km. Datça (Mugla)
Tarih-Saat : 10.01.2019, 21:24:41 TSİ
Enlem : 34.8435 N
Boylam : 26.8216 E
Derinlik : 8.00 km
Detay : https://t.co/1kIGAE9MvE@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Depremin yaklaşık 8 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Akdeniz'de ikinci deprem
Datça açıklarında saat 21.24'te meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki depremden 11 dakika sonra 4,7 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi.
AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de, Muğla'nın Datça ilçesinin 230 kilometre açığında saat 21.35'te 4,7 büyüklüğünde yer sarsıntısı tespit edildi. Depremin yaklaşık 6,5 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Muhabir: Ahmet Sertan Usul