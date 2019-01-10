Akdeniz'de üst üste 2 deprem

Akdeniz'de Datça açıklarında meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki depremden 11 dakika sonra 4,7 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi.

anasayfa > Türkiye 10.01.2019

Akdeniz'de üst üste 2 deprem

ANKARA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de, Muğla'nın Datça ilçesinin 208 kilometre açığında 4,8 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin yaklaşık 8 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. 

Akdeniz'de ikinci deprem

Datça açıklarında saat 21.24'te meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki depremden 11 dakika sonra 4,7 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de, Muğla'nın Datça ilçesinin 230 kilometre açığında saat 21.35'te 4,7 büyüklüğünde yer sarsıntısı tespit edildi. Depremin yaklaşık 6,5 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Muhabir: Ahmet Sertan Usul

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