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Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor

Suriye sınırına fırtına obüsleri, tank ve askeri malzeme taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) konvoyu, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.

Zekeriye Şimşek,Burak Milli,Cem Genco   | 08.02.2020
Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor Fotoğraf: Cem Genco/AA

Gaziantep

Suriye sınırına komando takviyesi yapıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), sınır birliklerine komando ve paletli zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) sevk etti. Türkiye'nin farklı birliklerinden gönderilen 5 otobüs komando ile ZPT ve konteynerlerin yer aldığı askeri konvoy Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı. ( Cem Genco - Anadolu Ajansı )

Hatay'da ve sınırda konuşlu birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenilen araçları taşıyan konvoy, İslahiye ilçesine geldi. Konvoy, daha sonra ilçeden geçerek Hatay'a doğru gitti. 

Suriye sınırına komando takviyesi yapıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), sınır birliklerine komando ve paletli zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) sevk etti.

Türkiye'nin farklı birliklerinden gönderilen 5 otobüs komando ile ZPT ve konteynerlerin yer aldığı askeri konvoy Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.

Burada askeri personel tarafından tırlardan indirilen ZPT'ler, güvenlik önlemi altında sınıra yönlendirildi.

Askeri araçların geçişi sırasında çocuklar bayrak açıp sevgi gösterisinde bulundu.

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