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Kar ve buzlanma nedeniyle Bolu Dağı'ndan tırların geçişine izin verilmiyor

D-100 kara yolu Bolu Dağı kesiminde etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle tırların geçişine izin verilmiyor.

Mehmet Emin Gürbüz,İsmail Kabasakal   | 08.02.2020
Kar ve buzlanma nedeniyle Bolu Dağı'ndan tırların geçişine izin verilmiyor Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz/AA

Bolu

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, tırları, 2 gündür etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yolun İstanbul istikameti Elmalık mevkisinde oluşturulan kontrol noktasından Anadolu Otoyolu ve güzergahlarda bulunan dinlenme tesislerine yönlendiriyor.

Öte yandan Yeniçağa-Zonguldak kara yolu da yoğun yağış ve buzlanma nedeniyle tır geçişine kapatıldı.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde ise kar yağışı tipi şeklinde devam ediyor.

Karayolları ekipleri, güzergahlarda karla mücadele çalışmasını sürdürürken, trafik polisleri de sürücüleri kar yağışı ve buzlanmaya karşı uyarıyor.

Bolu kent merkezinde de yağış etkili oluyor.


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