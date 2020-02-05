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Türkiye

Suriye sınırına 100 araçlık askeri konvoy gönderildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, komando, mühimmat ve askeri araçların yer aldığı askeri konvoyu sınır birliklerine sevk etti.

Burak Milli,Cem Genco,Hüseyin Yıldız   | 05.02.2020
Suriye sınırına 100 araçlık askeri konvoy gönderildi Fotoğraf: Cem Genco / AA

Hatay

Türkiye'nin farklı birliklerinden gönderilen yaklaşık 100 araçlık askeri konvoy, Hatay'ın Hassa, Kırıkhan ve Reyhanlı ilçelerine ulaştı.

Askeri araçlar alınan güvenlik önlemleriyle sınır birliklerine yönlendirildi.

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