Suriye sınırına 100 araçlık askeri konvoy gönderildi
Türk Silahlı Kuvvetleri, komando, mühimmat ve askeri araçların yer aldığı askeri konvoyu sınır birliklerine sevk etti.
Hatay
Türkiye'nin farklı birliklerinden gönderilen yaklaşık 100 araçlık askeri konvoy, Hatay'ın Hassa, Kırıkhan ve Reyhanlı ilçelerine ulaştı.
Askeri araçlar alınan güvenlik önlemleriyle sınır birliklerine yönlendirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.