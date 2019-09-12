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Suriye Koordinasyon Toplantısı yapıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığında Suriye Koordinasyon Toplantısı yapıldı. Toplantıda, Suriye'nin kuzeyinde oluşturulması planlanan güvenli bölgeye ilişkin hazırlıklar görüşüldü.

Mümin Altaş   | 12.09.2019
Suriye Koordinasyon Toplantısı yapıldı

Ankara

Suriye Koordinasyon Toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, ilgili bakan yardımcıları, Cumhurbaşkanlığı, MİT, AFAD, Kızılay ve Diyanet İşleri Başkanlığından yetkililer katıldı.

Suriye'nin kuzeyinde oluşturulması planlanan güvenli bölgeye ilişkin hazırlıkların görüşüldüğü toplantıda, bakanlıklar ve ilgili kurumların Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile terörden arındırılan bölgelerdeki faaliyetleri ele alındı.

Toplantıda, Suriye'nin kuzeyinde oluşturulması planlanan güvenli bölgede yapılacak çalışmaların maliyetlerinin Avrupa Birliği ve diğer uluslararası kuruluşlarca üstlenilmesinin gerekliliği de ifade edildi.

Bakanlık ve kurum yetkililerinin bölgede yaptıkları faaliyetlere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a brifing sunduğu toplantıda, yapılan hazırlıklar ve alınacak tedbirler değerlendirildi.



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