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Borçlanma Genel Müdürlüğüne Mustafa Turan atandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde kurulan Borçlanma Genel Müdürlüğü görevine Mustafa Turan getirildi.

Merve Özlem Çakır   | 12.09.2019
Borçlanma Genel Müdürlüğüne Mustafa Turan atandı

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde kurulan Borçlanma Genel Müdürlüğü görevine Mustafa Turan getirildi. 

Resmi Gazete'de bugün yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde Borçlanma Genel Müdürlüğü kuruldu. Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğünün devlet iç borçlanmasını yürütme görevi ile Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğünün bazı görevleri yeni müdürlüğe devredildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığından alınan bilgilere göre, oluşturulan Borçlanma Genel Müdürlüğüne Mustafa Turan atandı.

İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Mühendisliği bölümünden 2002'de mezun olan Mustafa Turan, 2003'te VakıfBank’ta Müfettiş Yardımcısı olarak çalıştı. Müfettiş olarak 2005-2008 yılları arasında görev yapan Turan, Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü ve Müdür Yardımcılığı görevlerini yerine getirdi. 2012'de VakıfBank Uluslararası Bankacılık ve Yatırımcı İlişkileri Başkanı olarak atanan Turan, halen Yatırımcı İlişkileri, Yapılandırılmış Finansman ve Dış Ticaretin Finansmanı bölümlerinden sorumlu olarak görevini sürdürüyor.

Turan, 2016-2019 arasında VakıfBank International AG Viyana’da Risk Komitesi Başkanı, Denetim Komitesi Başkanvekili ve Kredi Komitesi Üyesi olarak görev yaptı, Türk bankaları arasında ilk orta vadeli tahvil ihraç programının oluşturulmasında ve sermaye benzeri tahvillerin ihracında aktif rol aldı.

Aynı zamanda Vakıfbank Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olan Turan ileri düzeyde İngilizce biliyor.

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