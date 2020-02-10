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Sultan 2. Abdülhamid Han son yıllarını bu sarayda geçirdi

Sultan 2. Abdülhamid Han'ın hayatının son zamanlarını geçirdiği Beylerbeyi Sarayı vefatının 102. yılında basın mensupları tarafından görüntülendi.

Zehra Melek Çat   | 10.02.2020
Sultan 2. Abdülhamid Han son yıllarını bu sarayda geçirdi Fotoğraf: Zehra Melek Çat/AA

İstanbul

Sultan 2. Abdülhamid Han'ın vefatının 102. yılında anıldı

Sultan 2. Abdülhamid Han'ın hayatının son zamanlarını geçirdiği Beylerbeyi Sarayı vefatının 102. yılında basın mensupları tarafından görüntülendi. Beylerbeyi Sarayı'nda zorunlu ikamette tutulan Sultan 2. Abdülhamid Han, sarayın harem kısmını kullandı. ( Zehra Melek Çat - Anadolu Ajansı )

Sultan 2. Abdülhamid Han'ın 1 Kasım 1912'den vefat ettiği 10 Şubat 1918'e kadar hayatını geçirdiği Beylerbeyi Sarayı'nda yatak odası, çalışma odası gibi alanlar ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

34. Osmanlı Padişahı Sultan 2. Abdülhamit Han, 27 Nisan 1909'da tahttan indirilmesinin ardından Selanik'e sürgüne gönderildi. Yaklaşık 3 yıl Selanik'te kalan 99. İslam Halifesi Sultan 2. Abdülhamid Han, İstanbul'a getirildikten sonra 10 Şubat 1918'de Beylerbeyi Sarayı'nın 8 numaralı odasında vefat etti.

Beylerbeyi Sarayı'nda zorunlu ikamette tutulan Sultan 2. Abdülhamid Han, sarayın harem kısmını kullandı.

Müşfika Kadınefendi Sultan ile son yıllarını bu sarayda geçirdi

Üst katta çalışma odası ve banyoyu kullanan Sultan 2. Abdülhamid Han, Beylerbeyi Sarayına yerleştikten 1 yıl sonra çeşitli sebeplerle üst kattaki banyoyu kullanamadığı için yatak odasının da bulunduğu alt katta kendisine banyo yapıldı. Sultan 2. Abdülhamit Han, eşi Müşfika Kadınefendi Sultan ile son yıllarını bu sarayda geçirdi.

Sultan 2. Abdülhamit Han'ın vefatının 102. yılı dolayısıyla Beylerbeyi Sarayı basın mensupları tarafından görüntülendi.

2. Abdülhamid Sultanahmet'teki türbesi başında anıldı

Osmanlı Devleti'nin 34. Padişahı Sultan 2. Abdülhamid, vefatının 102. yılında Sultanahmet'teki türbesi başında anıldı. 

                    

Anma töreni, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Rektörü Cevdet Erdöl, protokol ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleşti. 

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan tören, dua edilmesiyle sona erdi. 

Törenin ardından vatandaşlara helva ve lokum ikram edildi.


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Sultan 2. Abdülhamid Han son yıllarını bu sarayda geçirdi