'Mehmetçiğimiz İdlib'de gerekli cevabı vermeye devam edecek'

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Oktay: Mehmetçiğimiz İdlib'de uluslararası hukuku hiçe sayanlara gerekli cevabı vermeye devam edecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İdlib'deki saldırıya ilişkin "Mehmetçiğimiz bölgede varlığını sürdürmeye ve uluslararası hukuku hiçe sayanlara gerekli cevabı vermeye devam edecektir." ifadesini kullandı.

Ahmet Sertan Usul   | 10.02.2020
Oktay: Mehmetçiğimiz İdlib'de uluslararası hukuku hiçe sayanlara gerekli cevabı vermeye devam edecek

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay,  Twitter hesabından, İdlib'de rejim güçlerinin topçu atışı sonucu 5 askerin şehit olduğu, 5 askerin de yaralandığı saldırıya ilişkin paylaşımda bulundu.

İdlib'de bölge halkının güvenliğini sağlamak ve yaşanan insanlık dramını engellemek için görev yapan Türk askerlerine düzenlenen saldırıda şehit olanlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Oktay, "Silahlı Kuvvetlerimizi hedef alan unsurlara misliyle cevap verilmiştir. Mehmetçiğimiz bölgede varlığını sürdürmeye ve uluslararası hukuku hiçe sayanlara gerekli cevabı vermeye devam edecektir." değerlendirmesini yaptı.

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