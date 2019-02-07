Şule Çet'in ölümüyle ilgili davada yeni görüntüler

Üniversite öğrencisi Şule Çet'in ölümüyle ilgili sanıklar Çağatay Aksu ve Berk Akand'a ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

ANKARA

Üniversite öğrencisi Şule Çet'in 29 Mayıs 2018'de Ankara'daki bir plazanın 20'nci katından düşerek yaşamını yitirdiği olayla ilgili sanıklar Çağatay Aksu ve Berk Akand'a ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Plazanın güvenlik kamerasından elde edilen görüntüde, Çet'in pencereden düşmesinden hemen sonra sanıklar Aksu ve Akand, rezidanstan çıkıp aşağıya inmek üzere asansörlerin bulunduğu bölüme geçiyor.

Odadan çıkıp asansör beklerken sanıklardan Akand'ın çömeldiği, Aksu'nun ise sigara yaktığı görülüyor. İki sanığın hararetli şekilde konuşması da güvenlik kamerasına yansıyor.

Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet, 29 Mayıs 2018'de Ankara'daki bir plazanın 20'nci katından düşerek yaşamını yitirmiş, olayla ilgili Çağatay Aksu ve Berk Akand tutuklanmıştı.

Sanıkların "cinayet", "nitelikli cinsel saldırı" ve "hürriyeti tahdit" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 39'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesinde dün başlanmıştı.



Muhabir: Serdar Açıl