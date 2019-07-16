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Şule Çet'in ölümüyle ilgili davada bilirkişi inceleme yapacak

Ankara'da üniversite öğrencisi Şule Çet'in, bir plazanın 20'nci katından düşerek ölmesiyle ilgili davaya bakan mahkeme, biyolojik lekelerin tespiti için yarın bilirkişi eşliğinde olay yerinde inceleme yapacak.

Serdar Açıl,Cemil Murat Budak   | 16.07.2019
Şule Çet'in ölümüyle ilgili davada bilirkişi inceleme yapacak

Ankara

Ankara'da üniversite öğrencisi Şule Çet'in, bir plazanın 20'nci katından düşerek ölmesiyle ilgili davaya bakan mahkeme, biyolojik lekelerin tespiti için yarın bilirkişi eşliğinde olay yerinde inceleme yapacak.

Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesinde sanıklar Çağatay Aksu ve Berk Akand'ın tutuklu yargılandığı davanın son celsesinde, Çet ailesinin avukatları, mahkemeye Erciyes Üniversitesi Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Çağlar Özdemir tarafından hazırlanan bir rapor sunmuştu.

Olay sonrası plaza katında gerekli incelemelerin yapılmadığını ve delillerin toplanmadığını iddia eden avukatlar, birtakım cihazlarla yapılan inceleme sonucu uzmanlarca hazırlanan raporda, halı üzerinde kan, tükürük ya da sperm olabileceği değerlendirilen bazı biyolojik izlerin bulunduğunu ileri sürmüştü.

Davaya bakan mahkeme, ara kararla söz konusu izlerle ilgili plaza katında inceleme yapılması kararı aldı.

Mahkemenin ara kararı gereği yarın naip hakim gözetiminde, bilirkişiler ve taraf avukatlarının katılımıyla plaza katında biyolojik lekelerin tespiti için inceleme yapılacak.

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