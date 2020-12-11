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Türkiye

Şule Çet davasının bilirkişisi Prof. Dr. Taner evinde ölü bulundu

Şule Çet'in ölümüyle ilgili davada bilirkişi olan Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı'nda görevli Prof. Dr. Mustafa Ender Taner (49), evinde ölü bulundu.

Cankut Taşdan   | 11.12.2020
Şule Çet davasının bilirkişisi Prof. Dr. Taner evinde ölü bulundu

Ankara

Şule Çet'in ölümüyle ilgili davada bilirkişi olan Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı'nda görevli Prof. Dr. Mustafa Ender Taner (49), evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Çankaya ilçesi Yaşamkent Mahallesi'ndeki evinde tavana iple asılı halde bulunan Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ender Taner'in yakınları tarafından polis ve sağlık ekiplerine haber verildi.

Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Taner'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis kaynakları, yakınlarının beyanına göre, işleri iyi gitmeyen Taner'in bir süredir psikolojik tedavi gördüğünü ve ilaç kullandığını bildirdi.

Taner'in kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsi sonucu belirlenecek.

Taner, Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet'in 29 Mayıs 2018 tarihinde lüks bir plazanın 20'nci katından düşerek ölmesiyle ilgili davada bilirkişi olarak yer almıştı. İntihar ettiği ileri sürülen Şule Çet'in ölümüyle ilgili 3 bilirkişi tarafından hazırlanan raporda genç kızın intihar edebileceğine dair dosyada herhangi bir bilgi ve gözlemin bulunmadığı belirtilmişti.




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