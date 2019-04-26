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Su kabakları süs eşyasına dönüşüyor

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde lise öğrencileri, su kabaklarını süs eşyası haline getiriyor.

Cuma Sarı   | 26.04.2019
Su kabakları süs eşyasına dönüşüyor

Şanlıurfa

Siverek Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri el becerilerini geliştirmek amacıyla kurulan atölyede Antalya’dan bir hayırsever tarafından gönderilen kabaklara şekil veriyor. 

Öğrenciler, bazı işlemlerin ardından boyayıp süsledikleri kabakları ışıklandırıp avize ve gece lambasına dönüştürüyor.

Atölyede görevli İngilizce öğretmeni Yusuf İskikaya, 6 ay önce başladıkları projeyle öğrencilerin boş zamanlarını değerlendirdiklerini belirtti.

Okul müdürü Çetin Yağır da öğrenci ve öğretmenleri tebrik ettiğini dile getirdi.

12. sınıf öğrencisi Ferit Altıntas ise arkadaşlarının süslediği kabakların ışıklandırmasını yaptığını söyledi.

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