Son bir haftada bin 234 düzensiz göçmen yakalandı
Sahil Güvenlik Komutanlığınca son bir haftada bin 234 düzensiz göçmenin yakalandığı bildirildi.
Ankara
Sahil Güvenlik Komutanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, düzensiz göçle mücadele faaliyetleri kapsamında, 6-12 Aralık'ta yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, son bir haftada meydana gelen 36 olayda bin 234 düzensiz göçmenin yakalandığı aktarıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.