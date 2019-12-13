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Son bir haftada bin 234 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığınca son bir haftada bin 234 düzensiz göçmenin yakalandığı bildirildi.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 13.12.2019
Son bir haftada bin 234 düzensiz göçmen yakalandı

Ankara

Sahil Güvenlik Komutanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, düzensiz göçle mücadele faaliyetleri kapsamında, 6-12 Aralık'ta yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verildi. 

Açıklamada, son bir haftada meydana gelen 36 olayda bin 234 düzensiz göçmenin yakalandığı aktarıldı.

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