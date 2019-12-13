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Galatasaray'da Steven Nzonzi kadro dışı bırakıldı

Galatasaray'da Fransız futbolcu Steven Nzonzi'nin süresiz olarak kadro dışı bırakıldığı açıklandı.

Ercan Çakar   | 13.12.2019
Galatasaray'da Steven Nzonzi kadro dışı bırakıldı

İstanbul

Galatasaray Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Fransız futbolcu Steven Nzonzi'nin son antrenmandaki disiplinsiz davranışları nedeniyle süresiz olarak kadro dışı bırakıldığı belirtildi.

Galatasaray, orta sahada görev yapan 30 yaşındaki futbolcuyu sezon öncesinde İtalya'nın Roma takımından kiralık olarak kadrosuna dahil etmişti.

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