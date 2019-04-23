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SOLOTÜRK'ten Mersin'de 23 Nisan'a özel gösteri

Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı akrobasi timi SOLOTÜRK, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Mersin'de gösteri uçuşu yaptı.

Mustafa Güngör   | 23.04.2019
SOLOTÜRK'ten Mersin'de 23 Nisan'a özel gösteri

Mersin

Kentte, Adnan Menderes Bulvarı sahil bandını dolduran vatandaşlar, Mersin Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte, SOLOTÜRK'ün gösterisini ilgiyle izledi. 

Bazı vatandaşlar, F-16 uçağıyla yapılan birbirinden zorlu akrobasi hareketlerini cep telefonlarıyla kaydetti.

Sahil şeridini dolduran binlerce kişi, özellikle alçak uçuşlar sırasında heyecanlı anlar yaşadı.

Yaklaşık yarım saat süren gösteri büyük beğeni topladı.

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