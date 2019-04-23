Muğla'da deniz keyfi
Muğla'da güneşli havayı fırsat bilenler, denize girmenin ve sahilde dolaşmanın keyfini yaşadı.
Muğla
Muğla'nın gözde turizm merkezlerinde sıcak havayı fırsat bilenler, sahilde dolaşmanın ve denize girmenin keyfini çıkardı.
Hava sıcaklığının 25 derece ölçüldüğü Ula ilçesi Akyaka Mahallesi'nde bazı vatandaşlar sahilde yürüdü, bazıları da kitap okudu.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tatili nedeniyle Muğla ve yakın illerden gelen çok sayıda turist, Akyaka sahilinde denize girdi, bazıları da kayalıklardan denize atladı.
Bodrum ilçesinde de sahillerde yoğunluk yaşandı. Yerli ve yabancı turistler Kumbahçe sahili, Paşatarlası ve Kale caddelerinde yoğunluğa neden oldu. Bazı turistler çocuklarıyla denize girip güneşin tadını çıkardı.
Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Belceğiz Plajı'nda da çok sayıda tatilci, denizde yüzmeyi ve kumsalda güneşlenmeyi tercih etti.
Macera tutkunları Babadağ Hava Sporları Rekreasyon Merkezi'nin bin 200 metredeki pistinden yamaç paraşütüyle uçuş yaparak, Ölüdeniz'in manzarasını gökyüzünden izleme fırsatı buldu.
Marmaris'teki Halk Plajı, Uzunyalı ve İçmeler sahillerinde de yabancı turistler ve vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Sıcak havayı fırsat bilenler denizde yüzdü, plajlarda güneşlendi.
Akyaka'da deniz suyu 20 metre çekildi
Muğla'nın Ula ilçesindeki Akyaka sahilinde deniz suyu kıyıdan yaklaşık 20 metre çekildi.
Hava sıcaklığının 25 derece olarak ölçüldüğü Akyaka Mahallesi'nde sahile gidenler, suların çekildiği noktalarda yürüyüş yaptı, fotoğraf çektirdi.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Temel Bilimler Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mustafa Bahadır Önsoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede yılın belli dönemlerinde deniz suyunun 20-25 metre çekildiğini söyledi.
Çekilmenin bölgede birkaç gündür etkili olan fırtınadan kaynaklandığını belirten Önsoy, "Buradaki deniz çekilmesi depremle ilgili değil. Fırtına gibi doğa olayları gelgit etkisini artırır. Doğal olarak da endişe edilecek bir durum yok. Normal bir doğa olayı. Çok uzun sürecek bir durum değil." dedi.
Özsoy, birkaç gün içinde deniz suyu seviyesinin normale döneceğini kaydetti.
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