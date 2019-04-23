Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.56
Dolar
5.84
BIST 100
95,952.77
Altın
1,272.64
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT 23 Nisan Gala Programı'na katılıyor Sri Lanka'da hayatını kaybeden Serhan Selçuk'un cenaze töreni
logo
Türkiye

Muğla'da deniz keyfi

Muğla'da güneşli havayı fırsat bilenler, denize girmenin ve sahilde dolaşmanın keyfini yaşadı.

Durmuş Genç   | 23.04.2019
Muğla'da deniz keyfi

Muğla

Muğla'nın gözde turizm merkezlerinde sıcak havayı fırsat bilenler, sahilde dolaşmanın ve denize girmenin keyfini çıkardı.

Hava sıcaklığının 25 derece ölçüldüğü Ula ilçesi Akyaka Mahallesi'nde bazı vatandaşlar sahilde yürüdü, bazıları da kitap okudu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tatili nedeniyle Muğla ve yakın illerden gelen çok sayıda turist, Akyaka sahilinde denize girdi, bazıları da kayalıklardan denize atladı.

Bodrum ilçesinde de sahillerde yoğunluk yaşandı. Yerli ve yabancı turistler Kumbahçe sahili, Paşatarlası ve Kale caddelerinde yoğunluğa neden oldu. Bazı turistler çocuklarıyla denize girip güneşin tadını çıkardı.

Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Belceğiz Plajı'nda da çok sayıda tatilci, denizde yüzmeyi ve kumsalda güneşlenmeyi tercih etti.

Macera tutkunları Babadağ Hava Sporları Rekreasyon Merkezi'nin bin 200 metredeki pistinden yamaç paraşütüyle uçuş yaparak, Ölüdeniz'in manzarasını gökyüzünden izleme fırsatı buldu.

Marmaris'teki Halk Plajı, Uzunyalı ve İçmeler sahillerinde de yabancı turistler ve vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Sıcak havayı fırsat bilenler denizde yüzdü, plajlarda güneşlendi.

Akyaka'da deniz suyu 20 metre çekildi

Muğla'nın Ula ilçesindeki Akyaka sahilinde deniz suyu kıyıdan yaklaşık 20 metre çekildi. 

Hava sıcaklığının 25 derece olarak ölçüldüğü Akyaka Mahallesi'nde sahile gidenler, suların çekildiği noktalarda yürüyüş yaptı, fotoğraf çektirdi. 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Temel Bilimler Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mustafa Bahadır Önsoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede yılın belli dönemlerinde deniz suyunun 20-25 metre çekildiğini söyledi.

Çekilmenin bölgede birkaç gündür etkili olan fırtınadan kaynaklandığını belirten Önsoy, "Buradaki deniz çekilmesi depremle ilgili değil. Fırtına gibi doğa olayları gelgit etkisini artırır. Doğal olarak da endişe edilecek bir durum yok. Normal bir doğa olayı. Çok uzun sürecek bir durum değil." dedi. 

Özsoy, birkaç gün içinde deniz suyu seviyesinin normale döneceğini kaydetti. 




Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ukrayna'da ekonomik kriz Zelenskiy'in yolunu açtı
Arktik bölgesi jeopolitiği
Ukrayna'da belirsiz dönem
Uluslararası güçlerin kıskacındaki Komorlar Birliği’nde seçim krizi
Karabağ sorunu: 'Barış Görüşmeleri' barış getirecek mi?

Benzer haberler

Muğla'da 4,3 büyüklüğünde deprem

Muğla'da 4,3 büyüklüğünde deprem

'İlk halk plajı Bodrum ve Çeşme'de bayramdan önce hizmete alınacak'

'Su ürünleri ihracatında 2023 hedefi 1,5 milyar dolar'

'Bodrum sezona hızlı ve erken başladı'

'Bodrum sezona hızlı ve erken başladı'
'Türkiye'nin 2023 hedefi mavi bayraklı plaj sayısında dünya birinciliği'

'Türkiye'nin 2023 hedefi mavi bayraklı plaj sayısında dünya birinciliği'
Stres ve moral bozukluğu kanserin büyümesini tetikliyor

Stres ve moral bozukluğu kanserin büyümesini tetikliyor