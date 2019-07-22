SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları Erzurum semalarında
SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları, Erzurum'da Milli Mücadele'nin 100. yılı dolayısıyla yapacağı gösteri öncesi prova uçuşu gerçekleştirdi.
Erzurum
Erzurum'un kent merkezindeki Olimpiyat Parkı üzerinde gerçekleştirilen Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'nın prova uçuşunda pilotlar sergilediği performansla vatandaşların beğenisini kazandı.
Erzurum semalarındaki prova uçuşunu izleyen bazı vatandaşlar ekibin gösterisine alkışlarla destek verdi.
Bazı vatandaşlar da F-16 uçağı ve Türk Yıldızları uçağının akrobasi hareketlerini cep telefonlarıyla kaydetti.
Prova 1 saat sürdü
SOLOTÜRK ve Türk Yıldızlarının ayrı ayrı gerçekleştirdiği prova bir saat sürdü.
Milli Mücadele'nin 100. yılı kutlamaları çerçevesinde SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları, yarın kent üzerinde gösteri uçuşu gerçekleştirecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.