Sivrice'de 5,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Sivrice ilçesinde saat 19.30'da 5,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, yerin yaklaşık 15,71 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.