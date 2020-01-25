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Sivrice'de 5,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 25.01.2020
Sivrice'de 5,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi

Ankara

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Sivrice ilçesinde saat 19.30'da 5,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yerin yaklaşık 15,71 kilometre derinliğinde gerçekleşti.


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