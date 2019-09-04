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Sivas Kongresi 100. yıl dönümünde canlandırıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Şentop, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve bazı bakanlar, Atatürk Kongre Müzesi'nde tiyatro oyuncuları tarafından Sivas Kongresi'nin temsili olarak canlandırılmasını izledi.

Serhat Zafer,Murat Asil   | 04.09.2019
Sivas Kongresi 100. yıl dönümünde canlandırıldı

Sivas

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sivas Kongresi'nin 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, tiyatro oyuncuları tarafından Sivas Kongresi'nin temsili olarak canlandırılmasını izledi.

Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinliklerine katılmak için kente gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, çelenk sunma programının ardından kongrenin yapıldığı Atatürk Kongre Müzesi'ne geçti.

Erdoğan, kongrenin yapıldığı tarihi salondaki sıraya oturarak, tiyatro oyuncuları tarafından Sivas Kongresi'nin temsili olarak canlandırılmasını izledi.

Oyunun ardından Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandıran Sivas Devlet Tiyatrosu sanatçısı Abdülsamet Sünbül ile diğer oyuncuları kutladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Sivas Valisi Salih Ayhan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti, CHP ve MHP genel başkan yardımcıları, milletvekilleri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve diğer ilgililer de tarihi salondaki sıralara oturarak canlandırmayı takip etti.

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