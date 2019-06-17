Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.60
Dolar
5.87
BIST 100
91,779.32
Altın
1,339.94
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Şırnak'ta teröristlere ait yaşam malzemesi ele geçirildi

Şırnak'ın Uludere ilçesinde, PKK'lı teröristlere ait bir sığınakta yaşam malzemesi ele geçirildi.

17.06.2019
Şırnak'ta teröristlere ait yaşam malzemesi ele geçirildi

Şırnak

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Şırnak'ın Uludere ilçesinin Sapaca mezrası kırsalında terör örgütü PKK mensuplarına ait yaşam malzemesi olduğu bilgisi üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince söz konusu bölgede operasyon yapıldı.

Operasyonda tespit edilen teröristlere ait sığınakta bol miktarda un, şeker, yağ, ayakkabı, örgüt kıyafeti, kablo ve pil bulundu.

Sığınak kullanılmaz hale getirildi

Güvenlik güçlerince sığınak kullanılamaz getirildi, malzemeler imha edildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsrail’de siyasi kültürün ve istikrarın testi olarak erken seçimler
Abe'nin İran ziyareti ve Körfez krizinde diplomatik çözüm arayışı
Kazakistan'da Tokayev dönemi
ABD yaptırımlarının Türkiye-Rusya iş birliğine muhtemel etkileri
Myanmar lideri Suu Çii aşırı sağa yaklaşıyor

Benzer haberler

YPG/PKK'nın yeni SDG oyunu

YPG/PKK'nın yeni SDG oyunu

Adana merkezli 4 ilde PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon

Evladını teröre kurban veren babanın en acı 'Babalar Günü'

Suudi Bakandan terör örgütü YPG/PKK'ya destek talebi

Suudi Bakandan terör örgütü YPG/PKK'ya destek talebi
Teröre ve uyuşturucuya jandarma engeli

Teröre ve uyuşturucuya jandarma engeli
YPG/PKK'lı teröristler sivillere ait arazileri ateşe verirken görüntülendi

YPG/PKK'lı teröristler sivillere ait arazileri ateşe verirken görüntülendi