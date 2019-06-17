Şırnak'ta teröristlere ait yaşam malzemesi ele geçirildi
Şırnak'ın Uludere ilçesinde, PKK'lı teröristlere ait bir sığınakta yaşam malzemesi ele geçirildi.
Şırnak
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Şırnak'ın Uludere ilçesinin Sapaca mezrası kırsalında terör örgütü PKK mensuplarına ait yaşam malzemesi olduğu bilgisi üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince söz konusu bölgede operasyon yapıldı.
Operasyonda tespit edilen teröristlere ait sığınakta bol miktarda un, şeker, yağ, ayakkabı, örgüt kıyafeti, kablo ve pil bulundu.
Sığınak kullanılmaz hale getirildi
Güvenlik güçlerince sığınak kullanılamaz getirildi, malzemeler imha edildi.
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