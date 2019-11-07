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Şırnak'ta PKK'lı bir terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak'ta düzenlenen operasyonda PKK'lı bir terörist etkisiz hale getirildi.

Ekrem Payan   | 07.11.2019
Şırnak'ta PKK'lı bir terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak

Milli Jandarma Komando Tabur Komutanlığı ekiplerince Şırnak''ın merkez Balveren Beldesi 1800 rakımlı Tepe bölgesinde teröristlerin kış üslenmesi ve lojistik ikmal faaliyetlerini önlemek maksadıyla operasyon düzenlendi.

PKK'lı teröristlerin ateş açması üzerine çıkan çatışmada bir terörist etkisiz hale getirildi.

Operasyonda, el bombası, telsiz ve 97 fişek ile bol miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

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