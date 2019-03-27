Şırnak'ta PKK'lı 4 terörist teslim oldu
Şırnak'ın Silopi ilçesinde terör örgütü PKK'dan kaçan 4 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.
Şırnak
Şırnak'ın Silopi ilçesinde terör örgütü PKK'dan kaçan 4 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.
Alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki kamplarından kaçarak Silopi'de bulunan Habur Sınır Kapısı'na gelen ve güvenlik güçlerine teslim olan 4 terörist gözaltına alındı.
Teröristlerin emniyetteki işlemleri sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.