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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu konuşuyor
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Türkiye

Şırnak'ta PKK'lı 4 terörist teslim oldu

Şırnak'ın Silopi ilçesinde terör örgütü PKK'dan kaçan 4 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

27.03.2019
Şırnak'ta PKK'lı 4 terörist teslim oldu

Şırnak

Şırnak'ın Silopi ilçesinde terör örgütü PKK'dan kaçan 4 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

Alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki kamplarından kaçarak Silopi'de bulunan Habur Sınır Kapısı'na gelen ve güvenlik güçlerine teslim olan 4 terörist gözaltına alındı.

Teröristlerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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