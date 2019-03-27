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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu konuşuyor
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Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'sürpriz program' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28 Mart'ta sadece sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek sürpriz bir programının olacağını duyurdu.

Aynur Ekiz   | 27.03.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'sürpriz program' paylaşımı

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Yarın sadece sosyal medya hesaplarımızdan takip edilebilecek sürpriz bir programımız olacak. 28 Mart Perşembe, saat 12'de Twitter, Facebook ve Instagram'da buluşalım." ifadelerine yer verdi. 

Cumhurbaşkanlığı resmi Twitter hesabından da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın saat 12.00'de sadece sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlanacak sürpriz bir programın konuğu olacağı duyuruldu.

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