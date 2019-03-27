Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'sürpriz program' paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28 Mart'ta sadece sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek sürpriz bir programının olacağını duyurdu.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Yarın sadece sosyal medya hesaplarımızdan takip edilebilecek sürpriz bir programımız olacak. 28 Mart Perşembe, saat 12'de Twitter, Facebook ve Instagram'da buluşalım." ifadelerine yer verdi.
Yarın sadece sosyal medya hesaplarımızdan takip edilebilecek sürpriz bir programımız olacak.— Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) 27 Mart 2019
28 Mart Perşembe, saat 12’de Twitter, Facebook ve Instagram'da buluşalım.
Cumhurbaşkanlığı resmi Twitter hesabından da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın saat 12.00'de sadece sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlanacak sürpriz bir programın konuğu olacağı duyuruldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.