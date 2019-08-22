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Şırnak'ta 4 terörist teslim oldu

Şırnak'ta 4 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

Muhammed Ali Toruntay   | 22.08.2019
Şırnak'ta 4 terörist teslim oldu

Ankara

Şırnak'ta 4 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son dönemde terör örgütüne yönelik yürütülen başarılı operasyonların örgütte çözülme ve kaçışları hızlandırdığı belirtildi.

Açıklamada, Şırnak İl Jandarma Komutanlığının ikna çalışmaları sonucunda, 3'ü erkek ve 1'i kadın olmak üzere 4 teröristin, Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olduğu kaydedildi.

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