Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.68
Dolar
5.99
BIST 100
93,946.08
Altın
1,278.86
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Şırnak'ta 2 asker şehit oldu

Şırnak bölgesinde devam eden operasyonlarda, teröristlerle çıkan çatışmada 2 askerin şehit olduğu bildirildi.

Mehmet Tosun   | 05.05.2019
Şırnak'ta 2 asker şehit oldu

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Şırnak'ta bugün teröristlerle çatışma çıktığı belirtildi.

Bölgede devam eden operasyonlarda, teröristlerle çıkan çatışmada 2 askerin şehit olduğu, hava harekatı ile desteklenen operasyonların devam ettiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

Acı haber şehitlerin ailelerine ulaştı

Şırnak bölgesinde devam eden operasyonlarda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 2 askerin Hatay'daki babaevlerine Türk bayrakları asıldı. 

Kırıkhan Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu ve askeri yetkililer, şehit Piyade Sözleşmeli Er Ali Çeker’in Kırıkhan ilçesi Özyörük Mahallesi'nde yaşayan ailesine şehadet haberini verdi.

Acı haber üzerine Çeker'in babaevine Türk bayrağı asıldı.

Aynı çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ercan Can'ın da Hassa ilçesindeki ailesine şehadet haberi verildi. 

Şehidin Küreci Mahallesi'ndeki baba ocağına giden Kaymakam Yusuf Turan, Belediye Başkanı Mehmet Karataş ve beraberindekiler aileye taziye dileklerini iletti.

Şehit Can'ın babaevi ile mahallesine Türk bayrağı asıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye-Irak ilişkileri ivme kazanıyor
Ukrayna'yı zor bir dönem bekliyor
Venezuela’daki darbe girişimi ters tepti
Aşırı sağ, Avrupa Birliği değerlerini tehdit ediyor
Trump görevden alınır mı?

Benzer haberler

Türkiye şehitlerini uğurluyor

Türkiye şehitlerini uğurluyor

Meteorolojiden 3 il için kuvvetli yağış uyarısı

Şehit oğlunun adını kütüphanede yaşatıyor

Destici'den Kılıçdaroğlu'na ziyaret

Destici'den Kılıçdaroğlu'na ziyaret
Şehit Jandarma Uzman Çavuş İsmail Cesur'un kanı yerde kalmadı

Şehit Jandarma Uzman Çavuş İsmail Cesur'un kanı yerde kalmadı
İzmir'de şehit astsubay için tören

İzmir'de şehit astsubay için tören