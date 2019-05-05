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Türkiye, Ramazan 2019

Fahrettin Altun'dan 'ramazan' paylaşımı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Altun, "Ramazan sadece bir zaman dilimi değil, varlığını tüm dünyada hissettiren derin bir dini tecrübe, zengin bir kültürel pratik, sosyal bir iletişim, etkileşim, dayanışma ve yardımlaşma ağıdır" dedi.

Mehmet Tosun   | 05.05.2019
Fahrettin Altun'dan 'ramazan' paylaşımı

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, ramazanın sadece bir zaman dilimi değil, varlığını tüm dünyada hissettiren derin bir dini tecrübe, zengin bir kültürel pratik, sosyal bir iletişim, etkileşim, dayanışma ve yardımlaşma ağı olduğunu bildirdi.

Altun, ramazan dolayısıyla Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Ramazan sadece bir zaman dilimi değil, varlığını tüm dünyada hissettiren derin bir dini tecrübe, zengin bir kültürel pratik, sosyal bir iletişim, etkileşim, dayanışma ve yardımlaşma ağıdır. İslam'ın temel ibadetlerinden biri olan oruca ev sahipliği yapan müstesna bir zaman dilimi olan ramazan hem bireyler hem de toplum için bedensel ve ruhsal birçok arınma deneyimine zemin teşkil eder. Ramazan aynı zamanda 'modern zamanlar'a alternatif bir zaman tasavvuru, tüketimcilik ideolojisine alternatif bir kanaat ekonomisidir. İnşallah bu ramazan hem milletimiz hem de İslam alemi için hakkıyla idrak edilen bereketli bir ramazan olur."

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