Euro
10.35
Dolar
8.48
BIST 100
1,456.57
Altın
1,890.95
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Şırnak’ta terör mağduru aileler HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı

Oğlu 6 yıl önce dağa kaçırılan Emine Üstek, "Oğlum’u HDP’den istiyorum. Bedenimde güç oldukça her hafta buraya gelmeye devam edeceğim." dedi.

Ekrem Payan   | 10.06.2021
Şırnak’ta terör mağduru aileler HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı

Şırnak

PKK'lı teröristlerce çocukları dağa kaçırılan ve yakınlarını terör saldırılarında kaybeden Şırnaklı kadınlar, şehit ve gazi aileleri ile sivil toplum kuruluşlarının kadın üyeleri, Şehit Üsteğmen Mehmet Esin Caddesi'nde gerçekleştirdikleri yürüyüşün ardından HDP İl Başkanlığı binası önüne geldi.

Ellerinde Türk bayrakları ve dağa kaçırılan çocuklarının fotoğrafları bulunan aileler, "Kahrolsun PKK, iş birlikçi HDP", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", Kahrolsun PKK", "Kürt-Türk kardeştir, ayırım yapan kalleştir" sloganları attı.

Eyleme katılanlardan Emine Üstek oğlunun 6 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırıldığını belirtti.

"Oğlumu HDP’den istiyorum. Bedenimde güç oldukça her hafta buraya gelmeye devam edeceğim." diyen Üstek, her hafta oğluna kavuşma ümidiyle HDP il binası önüne geldiğini ifade etti.

Üstek oğluna seslenerek, "Metin'im neredeysen gel oğlum, gözlerim yollarda seni bekliyorum. Kahrımızdan öldük, yeter artık evine dön." dedi.

Baba Ömer Üstek de bölgedeki tüm çocukların HDP eliyle PKK’ya teslim edildiğini, huzurun devamı için artık kimsenin onlara inanmaması gerektiği belirtti.

Eylemlerini sonuna kadar sürdüreceklerini bildiren Üstek, "Kim bu memleketi yıktı? PKK ve HDP yıktı. HDP ve PKK, Şırnak’ı Diyarbakır Sur’u, Cizre, Silopi ve İdil’i yıktılar. Kim bu çocukları ana ve babalarının bağrından koparıp aldı? HDP ve PKK yaptı. Biz çocuklarımızı onlardan istiyoruz. Ölene kadar bu eylemimizi sürdüreceğiz. Devletimizi seviyoruz, devletimize duacıyız. Allah Cumhurbaşkanımızın makamını ali eylesin onu dünya lideri yapsın. Zalimlere, hainlere fırsat vermesin" diye konuştu.

Oğlu 6 yıl önce İdil’de kaçırılan anne Hamdiye Aslan da kendisinde güç bulana kadar eyleme katılmaya devam edeceğini söyledi.

"Çocuklarımız HDP eliyle PKK teslim edildi" diyen Aslan, "Bu çocukların kaçırılması hangi kanuna sığar? En büyük haksızlık bu çocuklara ve ailelerine yapıldı. Çocuklarımızı bedenimizden kopararak ciğerimizi yaktılar. 6 yıldır oğluma hasret bekliyorum. Sesini duymaya hasretim, onu görmedim. Allah bizim hakkımızı onlara bırakmasın. Ne hakları vardı çocuklarımızı kaçırdılar. Kendileri sokaklarda hava atıyorlar hangi vicdana sığar. Biz çocuklarımızın haklarını savunmak için buraya geliyoruz." ifadesini kullandı.

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) İl Başkanı Hacı Şanlı da eyleme destek vermek için geldiklerini, bundan sonra da ailelere desteklerini sürdüreceklerini ifade etti.

Şanlı, "Eylemlerimiz bu ana ve babaların gözyaşları dinene kadar devam edecektir. Hakkari’de, Van’da, Diyarbakır’da, Şırnak’ta eylemleri sürdüreceğiz. Bu çocukları ailelerine teslim edene kadar desteğimizi onlara vereceğiz." dedi.

Aileler ​​​​​​HDP il binası önünde bir süre eylem yaptıktan sonra dağıldı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dijital Kovid Sertifikası, Almanya'da 14 Haziran'da uygulamaya girecek
Dünya genelinde 2 milyar 260 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Kovid-19'la mücadelede ülke genelinde uygulanan aşı miktarı 32 milyon dozu geçti
Avrupa Parlamentosu'ndan Kovid-19 aşılarında fikri mülkiyetin kaldırılması çağrısı
AB ülkelerinde yetişkin nüfusun yarıdan fazlası aşılandı

Benzer haberler

Şırnak’ta terör mağduru aileler HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı

Şırnak’ta terör mağduru aileler HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı

Vanlı aileler çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı

Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

PKK'nın Çevrimli katliamında 31 yıl önce hayatını kaybeden 27 kişi unutulmadı

PKK'nın Çevrimli katliamında 31 yıl önce hayatını kaybeden 27 kişi unutulmadı
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin: 451 HDP'li hakkında siyasi yasak istiyoruz

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin: 451 HDP'li hakkında siyasi yasak istiyoruz
Şehit Jandarma Uzman Çavuş Adil Yılmaz, Hatay'da son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Adil Yılmaz, Hatay'da son yolculuğuna uğurlandı