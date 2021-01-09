Euro
9.03
Dolar
7.38
BIST 100
1,540.61
Altın
1,848.31
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Endonezya’da Sriwijaya Havayolları’na ait yolcu uçağı ile irtibatın kesildiği bildirildi.
logo
Türkiye

Şırnak merkezli 2 ilde terör operasyonu: 4 gözaltı

Şırnak merkezli 2 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

Ekrem Payan   | 09.01.2021
Şırnak merkezli 2 ilde terör operasyonu: 4 gözaltı

Şırnak

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla Cizre ilçesinde çukur eylemleri döneminde örgütün gençlik yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri belirlenenlerin yakalanmasına yönelik Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde il merkezi ve İzmir'de operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 4 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İtalya'da Kovid-19 aşısı olanların sayısı 500 bini geçti
Almanya'da günlük Kovid-19 vaka ve ölü sayıları 'yüksek' seviyede seyretmeye devam ediyor
Filyasyon ekipleri karla kaplı dağ köylerinde salgının izini sürüyor
Kovid-19'dan ölenlerin defin işlemleri virüse karşı alınan önlemlerle yapılıyor
'72 saat hiç kesilmeyen baş ağrısı ile yaşadım'

Benzer haberler

Şırnak merkezli 2 ilde terör operasyonu: 4 gözaltı

Şırnak merkezli 2 ilde terör operasyonu: 4 gözaltı

Kobani iddianamesi tanıkları HDP'lilerin PKK bağını anlattı

Kırşehir'deki DEAŞ operasyonunda yakalanan 24 şüpheli adliyeye sevk edildi

İstanbul merkezli 8 ilde sahte altın operasyonu: 61 gözaltı

İstanbul merkezli 8 ilde sahte altın operasyonu: 61 gözaltı
Şırnak'ta terör mağduru aileler HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı

Şırnak'ta terör mağduru aileler HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı
Nikah masasına askeri kamuflajla oturdu

Nikah masasına askeri kamuflajla oturdu