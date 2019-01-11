Çorum'da FETÖ'nün hücre evlerine operasyon

Çorum'da FETÖ'nün hücre evlerine düzenlenen operasyonda aranan 5 zanlı gözaltına alındı.

anasayfa > Türkiye 11.01.2019 Gazi Nogay Corum

Çorum'da FETÖ'nün hücre evlerine operasyon

ÇORUM

FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında firari kişilerin yakalanması için Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon düzenlendi.

FETÖ'nün "gaybubet evi" olarak adlandırdığı adreslerde A.B.Ö, H.Ö, F.K, M.S. ve F.T. gözaltına alındı.

Şüphelilerin cep telefonu, dizüstü bilgisayar, tablet, flaş bellek ve pasaportlarına el konuldu. Bir evdeki aramada sahte kimlik ele geçirildi.

Firari 3 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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