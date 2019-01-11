AK Parti'nin Trabzon adayları açıklandı

Fotoğraf: AA/Cem Öksüz

TRABZON

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "AK Parti Trabzon Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Programı"nda konuştu.

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Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son 14 seçimde olduğu gibi 31 Mart seçimlerinde de Trabzon'un yine kendine, tarihine ve asaletine yakışanı yapacağına inanıyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hayri Gür Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Trabzon Aday Tanıtım Toplantısı'ndaki konuşmasına, "Trabzon büyükşehir, oy doyamadım tadına, uzaktan sevmek olmaz, gel yakına yakına." sözleriyle başladı.

Bugün, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve ilçe belediye başkan adaylarını tanıtmak için bir araya gelindiğini belirten Erdoğan, tüm adayları tebrik ederek, 31 Mart gecesine kadar geceli gündüzlü devam edecek seçim çalışmalarında başarılar diledi.

Erdoğan, "Son 14 seçimde olduğu gibi 31 Mart seçimlerinde de Trabzon'un yine kendine, tarihine ve asaletine yakışanı yapacağına inanıyorum. Trabzon ile beraber bütün Karadeniz'in şöyle dosta güven, demokrasi düşmanlarına korku verecek bir oy oranı ile tercihlerini AK Parti'nin gönül belediyeciliğinden yana kullanacaklarına inanıyorum." dedi.

Trabzon'a her gelişinde gördüğü muhteşem manzaranın ülke ve milletin geleceği hususunda kendilerine çok büyük bir umut aşıladığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sizlerden bu heyecanı, Karadeniz gibi set vurulamayan bu coşkunuzu 31 Mart gecesi sandıklar açılana kadar devam ettirmenizi bekliyorum. Trabzon'da yine el ele, gönül gönüle verecek, her zamankinden daha çok çalışacak, daha çok koşturarak bir kez daha AK Parti'nin zafer sancağını şehrimizin tepesinde dalgalandıracağınıza inanıyorum." ifadesini kullandı.

AK Parti'nin hizmet kesintisine izin vermeyeceklerini vurgulayan Erdoğan, "Bugün burada AK Parti'ye gönül veren siz değerli kardeşlerimizle akdimizi yenilemek istiyorum. Trabzon, 31 Mart seçimlerinde rekor bir oy ile sandıkları patlatıyor muyuz? Trabzon, Trabzon'a yakışan bir hizmet için bir kez daha AK Parti diyor muyuz? AK Parti'yi 31 Mart'ta yine zirveye çıkartıyor muyuz?" dedi.

AK Parti'nin, Türk siyasetinin son 17 yılına damga vurduğunu ve siyasete itibar kazandıran bir parti olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Sadece 81 vilayetimizde inşa ettiğimiz eserlerle yatırımlarla değil, aynı zamanda milletimizle kurduğumuz gönül bağıyla insanlarımızın siyasete bakış açısını değiştirdik. Uzun yıllar sonra vatandaşlarımızın siyasetçiye, siyaset kurumuna güvenlerini sağladık. Bunu da verdiğimiz sözleri yerine getirerek başardık. 3-5 oy daha fazla alabilmek için hiçbir zaman popülizm bataklığına saplanmadık. Birileri gibi günü kurtarmak için ülkemizin geleceğini tehlikeye atacak politikalara tenezzül etmedik. Gerçekleştiremeyeceğimiz hiçbir sözü, hiçbir icraatı sırf laf olsun diye seçim meydanlarında dillendirmedik.

'AK Parti'nin alamet-i farikası nedir?' diye sorulsa hiç şüphesiz akla gelecek ilk cevap, 'söz verdi mi sözünde durur.' AK Parti bu. Bu parti sözünün eri bir partidir. Bu parti ahdine, kavline, davasına sadık bir partidir. AK Parti'yi diğerlerinden ayıran temel özellik, milletin çıkarlarını, ülkenin menfaatlerini daima kendisinin üstünde tutmasıdır. Kuruluşundan itibaren 'Önce vatanım, önce milletim' diyenlerin partisi olmuştur." diye söyledi.

"İlkelerimizden taviz vermeden siyaset yolculuğumuza devam ettik"

Erdoğan, "AK Parti Trabzon Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Programı"nda yaptığı konuşmada, "CHP ve benzerleri gibi Cumhuriyet adına cumhur düşmanlığı yapanlardan, laiklik adına millete zulmedenlerden, demokrasi adına vesayet odaklarına selam duranlardan asla olmadık." dedi.

Konuşmasında siyasette ilke ve değerlerin önemini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İlkelerimizden, değerlerimizden, bizi biz yapan hasletlerden taviz vermeden siyaset yolculuğumuza devam ettik. Birileri gibi seçimlerde birkaç oy fazla alabilmek için polisimizin, askerimizin, okul yolundaki gencecik evlatlarımızın hayatına kasteden çetelerle iş birliğine gitmedik." ifadesinde bulundu.

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birileri gibi seçimlerde birkaç oy fazla alabilmek için polisimizin, askerimizin, okul yolundaki gencecik evlatlarımızın hayatına kasteden çetelerle iş birliğine gitmedik. Herhalde ne demek istediğimi anlıyorsunuz değil mi? Şu anda bu çetelerle kim iş birliği halinde biliyorsunuz değil mi? Onlara sandıklarda önemli bir ders vermek durumundayız. CHP ve benzerleri gibi, Cumhuriyet adına cumhur düşmanlığı yapanlardan, laiklik adına millete zulmedenlerden, demokrasi adına vesayet odaklarına selam duranlardan asla olmadık."

"Tevazu, samimiyet, gayretle önce millet, önce memleket"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sadece kendi seçmenlerini, sadece kendilerine oy verenleri değil, 81 milyonun tamamını kucakladıklarını belirterek, sloganlarını da "Tevazu, samimiyet, gayretle önce millet, önce memleket" olarak belirlediklerini hatırlattı.

Kimsenin hayat tarzına, giyinişine, terörü ve şiddeti kutsamadığı sürece siyasi görüşüne müdahale etmediklerini dile getiren Erdoğan, "Ekonomimizi büyütürken, yatırımlarımızı artırırken demokrasimizi de büyüttük, güçlendirdik. Devletimizin tüm kurumlarında kök salmasını sağladık." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daima kendilerini yenilemenin, zamanın ruhuna ve ülkenin şartlarına göre kendilerini geliştirmenin gayretinde olduklarını söyledi.

AK Parti'nin, Trabzonlu Kurtuluş Savaşı kahramanlarının, Albay Hamdi Beylerin, Yüzbaşı Kahraman Beylerin istiklal sancağını bugün de taşıyanların partisi olduğunu ifade eden Erdoğan, "Bizim davamız, senlik benlik davası değil, memlekete hizmet davasıdır. Bizim mücadelemiz Türkiye'yi aydınlık geleceğine, yepyeni ufuklara kavuşturma mücadelesidir. Allah'a hamdolsun bugüne kadar ülkemizin ikbal ve istikbaline mugayir hiçbir adım atmadık, atılmasına da müsaade etmedik." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, milli iradenin üstünde hiçbir fani güç tanımadan Türkiye'yi hayalleri ve hedefleriyle buluşturmanın kavgasını verdiklerini vurguladı.

Bu sırada salondakilerin "Trabzon seninle gurur duyuyor" tezahüratlarına Erdoğan, "Ben de sizlerle gurur duyuyorum." karşılığını verdi.

"Dönüştüremediğimiz yegane alan, ülkemizdeki muhalefetin zihniyetidir"

Trabzon'da toplam 1,7 milyar tutarında tarımsal destek verdiklerine işaret eden Erdoğan, çiftçileri hiçbir zaman yalnız bırakmadıklarını ve bırakmayacaklarını belirtti.

Sadece Trabzon'un değil Türkiye'nin de çehresini değiştirdiklerini vurgulayan Erdoğan, "Sadece bir alanda maalesef arzu ettiğimiz, hedeflediğimiz değişimi gerçekleştiremedik. Geride bıraktığımız son 16 yılda dönüştüremediğimiz yegane alan, ülkemizdeki muhalefetin zihniyetidir. Onu değiştiremedik. Orada başarısız olduk." değerlendirmesinde bulundu.

"Vesayetçilerden medet uman bir partiyle karşı karşıyayız"

Türkiye'nin ayağına vurulan prangalardan kurtulurken, bazı siyasi partilerin tek parti devrinin faşist anlayışından çıkamadığına dikkati çeken Erdoğan şöyle devam etti:

"Milletimiz değişmiş, ülkemiz hemen her alanda ilerlemiş, ancak CHP alışkanlıklarını değiştirmeyi başaramamıştır. Dünyanın yaşadığı onca dönüşüme rağmen bu parti maalesef 1940'lara darbe dönemlerine takılıp kalmıştır. Demokrasimizin katettiği onca mesafeye rağmen halen vesayetçilerden medet uman bir partiyle karşı karşıyayız. Bunlarda yalan bol. Kendini yenilemek yerine yalan, iftira, çarpıtma ve hakaretle siyaset gemisini yürütmeye uğraşan bir CHP görüyoruz. Bugüne kadar partimiz ve şahsım hakkında attıkları iftiraların tamamı boşa çıktığı halde alışkanlıklarını terk etmiyorlar. Söyledikleri yalanlar dolayısıyla onlarca kez tazminata mahkum oldular. Meclis kürsülerinden attıkları iftiraların bir tanesini dahi yargı karşısında ispatlayamadılar. Belge diye ellerinde salladıkları kağıtların hiçbirini delil olarak mahkemeye sunamadılar. Kimi zaman FETÖ'cülerin kimi zaman ajanlık yapan sözde gazetecilerin kimi zaman da Türkiye düşmanı çevrelerin kendilerine servis ettiği dokümanlarla üzerimize geldiler. Ancak her seferinde attıkları iftiraların altında ezilmekten kurtulamadılar."

"Yalanı terk etseler hem partileri hem de millet rahatlayacak"

"Can çıkar huy çıkmaz" atasözüne atıfta bulunan Erdoğan, "Bunlar da söylemlerini değiştirmek yerine yalan siyasetinde ısrar ediyorlar. Artık bunu iyice kurumsal hale getirmeye başladılar. Ülkenin hiçbir meselesi yokmuş gibi CHP'liler bir araya gelip partinin başındaki zatın yalanlarını finanse etmek için ortak bütçe oluşturmuşlar. Bu ne biliyor musunuz? Adı yalancı çobana çıkmış genel başkanlarını hizaya getirmek yerine aralarında para toplayıp mahkemenin verdiği tazminat kararlarını ödeyeceklermiş." dedi.

Şu anda bir milyonun üzerinde verilen tazminatlar olduğunu kaydeden Erdoğan, şunları söyledi:

"Biz de avukatlarımıza diyoruz, 'sizin olsun, yeter ki siz bunu tazminata mahkum edin.' Ne diyelim, Allah bunlara akıl fikir versin. Doğru düzgün siyaset yapmak varken, yaşadıkları onca hezimete rağmen halen yalan siyasetinden medet umuyorlar. Oysa iftira atmayı bıraksalar, yalanı terk etseler hem partileri hem mahkemeler hem de millet rahatlayacak. Hakaret etmek yerine fikir üretseler, proje üretseler emin olun bundan herkes karlı çıkacak. Çünkü biz Türkiye gibi güçlü bir ülkenin mecliste bu hale düşmüş bir partisinin olmasını istemiyoruz."

Türkiye'nin hiçbir siyasi partisinin FETÖ'cülerin, terör örgütlerinin, lobilerin oyunca haline getirilmesini tasvip etmediklerini kaydeden Erdoğan, "Vaktimizi, CHP'nin başındaki zatın yalanlarına cevap yetiştirmekten ziyade ülkemizin ve milletimizin yararına işlerle harcamak istiyoruz." dedi.

"Cumhur ittifakının karşısında tarihi bir hezimet yaşayacaktır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde yalan destekleme fonu oluşturan CHP ve birlikte yol yürüdüğü kesimlerin yegane sermayesinin iftira, manipülasyon, hakaret, gerilim ve kutuplaştırma olacağının anlaşıldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle devam etti:

"Bunlara karşı bizim yapmamız gereken, Yusuf Has Hacib'in şu tavsiyesine sarılmaktır; 'Kötüye katılma, selametle yürü. Daima doğru ve dürüst ol. Küheylan gibi meydanda cevelan et.' Bizim görevimiz, millete hizmet yolculuğunda selametle yürümek, daima doğru ve dürüst olmaktır. Biz doğru olursak, samimi olursak, evelallah CHP'nin de avenelerinin de yalan ve iftiraları asla milletimizin kafasını bulandırmayacaktır. Tıpkı 14 seçimdir olduğu gibi ana muhalefet bir kez daha attığı iftiraların altında kalacak, 31 Mart akşamı yine Cumhur İttifakı'nın karşısında tarihi bir hezimet yaşayacaktır."

Önce millet, önce memleket prensibiyle Trabzon'daki belediye başkan adaylarının tüm teşkilat mensuplarıyla beraber gece gündüz demeden çalışması gerektiğini belirten Erdoğan, "Unutmayın 31 Mart farklı bir dönüm noktası olacak. Ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları yoğun çalışacağız. Durmak yok yola devam. Cumhur İttifakı ile birlikte karşımızdaki zillet ittifakını, Sayın Bahçeli'nin ifadesi öyle, benimki de illet ittifakı, bu ittifaka karşı Cumhur İttifakı'nın zaferini ben şimdiden görüyorum. Bu işi başaracağız." şeklinde konuştu.

Erdoğan, 31 Mart mahalli idareler seçimlerinin Türkiye'nin 2023 yolculuğunda en önemli kavşak noktalarından bir olduğunun altını çizerek, "Bu seçim, 16 Nisan halk oylamasıyla başlayan tarihi dönüşüm sürecinin inşallah son halkasını oluşturacaktır. AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın başarısı, sadece ülkemize yönelik tehditlerin bertaraf edilmesinde değil, son 16 yıllık kazanımlarımızın korunmasında da hayati öneme sahip. Bu yerel yönetimin, iktidarla beraber atacağı adımları bilelim ki şehrimize, ilçelerimize, beldelerimize çok ciddi katkısı olacaktır." ifadelerini kullandı.

"AK Parti'nin kazanması demek, Türkiye'nin kazanması demektir, Trabzon'un kazanması demektir." sözleriyle konuşmasına devam eden Erdoğan, vatandaşlardan bu sorumluluğun bilinciyle gece gündüz gayret göstermesini istedi.

Erdoğan, gençlerin heyecanı ve deneyimli kişilerin birikimiyle bu seçimde başarı çıtasının çok daha yukarılara taşınacağına olan inancını da dile getirdi.

Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'ndaki sözlerini hatırlatan Erdoğan, şöyle konuştu:

"AK Parti üyelerinin 504 bininin seçmen kütüklerinde kaydını bulamadık. Bir önceki seçime göre ilçe değiştiren 1,5 milyon kişi içinde 222 bin AK Parti üyesi var. Ayrıca bu seçimde bir milyon gencimiz ilk defa oy kullanacak. Görüldüğü gibi bunların hepsi de çok ciddi seçim sonuçlarında belirleyici olabilecek düzeyde rakamlardır. Gençler, bakın seçmen listeleri askıya çıktı. Lütfen muhtarlıklara gidin listelerde isimlerinize bakın, var mıyım, yok muyum. Buraya bakın. Yoksak hemen gereğini yapalım. Yapın ki bu demokratik hakkınızı kaybetmeyin. Onun için teşkilatımızın buna çok büyük önem vermesi lazım."

Erdoğan, il ve ilçe başkanlarına Ankara'dan verdiği talimatın altını Trabzon'dan bir kez daha çizdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Yarın Kocaeli'nde de çizeceğim. Bir sonraki gün Sakarya'da da bunu hatırlatacağım. Seçmen kütüklerinde isimleri yer alamayan tüm üyelerimizin adreslerini bulup kayıtlarını yaptıracaksınız. Adres değiştirerek, ilinize ilçenize gelmiş üyelerimizle hemen irtibata geçmelisiniz. Üyemiz olmayan vatandaşlarımıza da 'hoş geldiniz' ziyaretine gideceksiniz. Oy verme hakkı kazanan her gencimize ulaşıp, onları siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel haklar konusunda bilgilendirecek, partimizde siyaset yapmaya davet edeceksiniz. Bunları hakkıyla yerine getirdiğimizde AK Parti'nin önünde yepyeni bir evelallah dönem açılacaktır."

Erdoğan, 2014 yılından beri hizmet eden Trabzon Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu'na teşekkür etti. Daha sonra Erdoğan, partisini 31 Mart'ta temsil edecek Trabzon ilçe adaylarını açıklayarak, kürsüye davet etti.

Erdoğan, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Gümrükçüoğlu'nu ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Zorluoğlu'nu kürsüye davet etti.

Erdoğan, adayların hayırlı olmasını dileyerek adaylar, teşkilat mensupları ve milletvekilleriyle fotoğraf çektirdi.

"Laf siyaseti değil icraat siyaseti yaptık"

Erdoğan, son 16 yılda kendilerinden önce yapılanların tamamından fazla eseri, projeyi, hizmeti milletin istifadesine sunduklarını kaydetti.

AK Parti iktidarları döneminde, Trabzon'a 30 milyar lira yatırım yaptıklarını aktaran Erdoğan, şöyle konuştu:

"Şöyle geçmişe bir bakın, acaba ne yapmışlar, laftan başka ne yapmışlar? Biz laf siyaseti değil icraat siyaseti yaptık. Onun için bizde hizmet siyaseti önceliklidir. Eğitimden sağlığa, turizmden ulaşıma, ticaretten tarıma, sanayiye kadar Trabzon'un hangi ihtiyacı varsa, neyin eksikliğini hissediyorsa onu gidermenin çabasını güttük. Allah'a hamdolsun, bugün ikinci üniversitesiyle, yurtları, yolları, tünelleri, barajları, derslikleri, hastaneleri, spor salonları, gençlik merkezleri, 41 bin seyirci kapasiteli modern stadyumuyla hemen her alanda Trabzon'a çağ atlattık. Şimdi yeni projeler, yeni yatırımlarla Trabzonlu kardeşlerimizin hayat standardını yükseltmeye devam ediyoruz."

Trabzon'a yatırımlar

Erdoğan, daha sonra 100 günlük icraat programında yer alan Trabzon'a ilişkin yatırımları anlattı.

Akçaabat Millet Bahçesi ve Avni Aker Millet Bahçesi'yle ilgili çalışmaların sürdüğünü belirten Erdoğan, yaklaşık 58 bin metrekare alana sahip Avni Aker Millet Bahçesi'nin proje çalışmalarının bu ay içinde tamamlanacağını bildirdi. Erdoğan, "Güzel bir millet bahçesi. Alacaksınız çocuklarınızı, hanımı, beyini, hep beraber o millet bahçesinde inşallah arzu edildiği gibi eğleneceksiniz." diye konuştu.

Yaklaşık 23 bin metrekare alana sahip Akçaabat Millet Bahçesi'nin proje çalışmalarının ise gelecek ay biteceğini açıklayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bizzat kendi himayemizde Trabzon Merkez Pazarkapı'da inşaatına başlanan cami ve külliyenin inşaatı devam ediyor. Bin kişilik konferans salonu, İslami Kültür Merkezi ve müzesiyle bu eser tamamlandığında Karadeniz Bölgesi'nin en büyük külliyesi olacak. 100 yataklı Of Devlet Hastanesinin yapımı da sürüyor. 1200 yataklı Trabzon Şehir Hastanemiz ise şu an ihale aşamasında ve 1,3 milyar lira maliyeti olan Trabzon Şehir Geçişi Devlet Yolu'nun yani Kanuni Bulvarı ile Akyazı ve sahil bağlantı yollarının inşasını da seneye bitiriyoruz. Hiç endişeniz olmasın."

Zigana Tüneli'ni ve bağlantı yollarını bu yıl bitirecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Karadeniz'in Anadolu'ya açılan kapısı olan Zigana Tüneli'ni ve bağlantı yollarını bu yıl bitireceklerini, yapımları süren daha pek çok bölünmüş yol projesini bu yıl tamamlayacaklarını bildirdi.

Trabzon-Erzincan arasındaki hızlı tren projesini hayata geçirerek, Trabzon'u da hızlı tren ağına ekleyeceklerini açıklayan Erdoğan, Solaklı Vadisi'nde 20 kilometrelik bir güzergahta örnek bir projeyi hayata geçirdiklerini söyledi. Of-Çaykara arasındaki yaptıkları bu projeyle vadinin çehresi ve havasının değiştiğini aktaran Erdoğan, Altındere Vadisi Milli Parkı, Sera Gölü Tabiat Parkı ve Uzungöl Tabiat Parkının yer aldığı 8 tabiat parkında gerekli çalışmaları yaparak, tabiat turizmine katkı sunduklarını anlattı.

Çevre Şehircilik Bakanlığının bunları adım adım takip edeceğini kaydeden Erdoğan, "İstihdamı geliştirmek, işverenlerle yükseköğrenim mezunlarını buluşturmak amacıyla 10-12 Mart tarihlerinde Karadeniz Kariyer Fuarı düzenliyoruz." dedi.

Erdoğan AK Parti'nin Trabzon adaylarını açıkladı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Trabzon'daki ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı.

Murat Zorluoğlu'nu, daha önce Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hayri Gür Spor Salonu'nda, partisinin 16 ilçe belediye başkan adayını duyurdu.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, AK Parti, Trabzon'da Araklı, Çaykara, Dernekpazarı, Maçka, Of, Ortahisar, Sürmene, Tonya, Vakfıkebir ve Yomra olmak üzere 10 ilçede mevcut belediye başkanlarını yeniden aday olarak gösterdi.

AK Parti, Beşikdüzü ve Hayrat'ta mevcut ilçe başkanlarını, Akçaabat'ta, Akçaabat Belediye Başkan Yardımcısı Osman Nuri Ekim'i, Arsin'de ise daha önce Trabzon Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili görevinde bulunan Muhammet Sait Gürsoy'u aday olarak çıkardı.

AK Parti, Cumhur İttifakı kapsamında, Şalpazarı ve Çarşıbaşı olmak üzere 2 ilçede aday göstermeyerek MHP'nin adayını destekleyecek. Şalpazarı'nda Refik Kurukız ve Çarşıbaşı'nda Mümin Nuhoğlu, Cumhur İttifakı'nın adayı oldu.

AK Parti'nin Trabzon'daki ilçe belediye başkan adayları

Akçaabat: Osman Nuri Ekim

Araklı: Recep Çebi

Arsin: Muhammet Sait Gürsoy

Beşikdüzü: Harun Demirci

Çaykara: Hanefi Tok

Dernekpazarı: Mehmet Aşık

Düzköy: Yılmaz Ankara

Hayrat: Salih Öztel

Köprübaşı: Ali Aydın

Maçka: Koray Koçhan

Of: Salim Salih Sarıalioğlu

Ortahisar: Ahmet Metin Genç

Sürmene: Rahmi Üstün

Tonya: Osman Beşel

Vakfıkebir: Muhammet Balta

Yomra: İbrahim Sağıroğlu

Toplantıda, MHP'den açıklanan belediye başkan adaylarının isimleri de şöyle:

Şalpazarı: Refik Kurukız

Çarşıbaşı: Mümin Nuhoğlu

Notlar

Hayri Gür Spor Salonu'ndaki tanıtım toplantısı için Trabzon'un çeşitli ilçelerinden gelen partililer salonu doldurdu.

Toplantı dolayısıyla salonda kurulan dev platformda Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Zorluoğlu'nun fotoğraflarının yanı sıra "Tevazu, Samimiyet, Gayret ile Önce Millet Sonra Memleket" sloganı yer aldı.

Türk bayrakları ve AK Parti bayrakları ile donatılan salona, "Bir bu vatanı sevdik karşılıksız bir de seni", "Evladına hasret kaldın vatan aşkı ile yandın", "Uykusuz geçirdiğin her gece yarınların teminatı sadece" yazıları asıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için hazırlanan "Lider" filminin yanı sıra AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zorluoğlu için hazırlanan filmin gösterildiği programda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu ve AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi de birer konuşma yaptı.

Toplantıya, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Eski Sağlık Bakanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ ve çok sayıda davetli katıldı.