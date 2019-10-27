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'Sıpa'nın ismini sosyal medya takipçileri belirledi

Altınköy Açık Hava Müzesinde dünyaya gelen sıpanın ismini sosyal medya takipçileri belirledi. Vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine sıpanın ismi "Kadife" oldu.

Yasemin Kalyoncuoğlu   | 27.10.2019
'Sıpa'nın ismini sosyal medya takipçileri belirledi

Ankara

Altınköy Açık Hava Müzesinde dünyaya gelen 'sıpa'nın ismini sosyal medya takipçileri belirledi.

Altındağ Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, çeşitli türden çok sayıda hayvana ev sahipliği yapan Altınköy Açık Hava Müzesinde geçen günlerde bir sıpa dünyaya geldi.

Sıpanın isminin ne olacağı sosyal medyada açılan başlık ile vatandaşlara soruldu.

Vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine sıpanın ismi "Kadife" olarak belirlendi.

Doğal yapısı özenle korunan Altınköy'de hayatını sürdürecek minik Kadife, yeni yuvasına hızla uyum sağladı.

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