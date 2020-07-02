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Sinop'ta maske takma zorunluluğu getirildi

Sinop'ta, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı.

Gökhan Gücüklüoğlu   | 02.07.2020
Sinop'ta maske takma zorunluluğu getirildi

Sinop

Sinop'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Umumi Hıfzıssısha Kurulu kararı gereğince bugünden itibaren il genelinde ağzı ve burnu kapatacak şekilde maske takma zorunluluğu getirildiği belirtildi.

Açıklamada, maske kullanım kurallarına aykırı davrananlara Umumi Hıfzıssısha Kanunu'nun 282. maddesi uyarınca 900 lira idari para cezası uygulanacağı bildirildi.




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