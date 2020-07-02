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Ayvalık açıklarında batan bottaki sığınmacılardan birinin cesedine ulaşıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında sığınmacıları taşıyan botun batmasının ardından başlatılan arama çalışmalarında bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Miraç Kaya   | 02.07.2020
Ayvalık açıklarında batan bottaki sığınmacılardan birinin cesedine ulaşıldı Miraç Kaya /AA

Balıkesir

Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarının 30 Haziran'a kadar yürüttüğü çalışmalarda, batan bottaki sığınmacılardan 36'sı kurtarıldı

Ekipler, kaybolduğu değerlendirilen 4 kişiyi arama faaliyetlerini sürdürürken bir ceset buldu. Kıyıya çıkarılan cesedin kimlik tespiti için çalışma başlatıldı.

Kaybolduğu değerlendirilen 3 sığınmacıyı arama çalışması ise sürüyor.

Olay

Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, 29 Haziran'da gece saatlerinde ihbar üzerine gittikleri Çıplak Ada'nın yaklaşık 1 mil batısında bir botun yarı batık durumda olduğunu ve denizde sığınmacıların bulunduğu belirlemişti. Bunun üzerine bölgeye 3 bot, helikopter ve uçağın yanı sıra dalış emniyet ve güvenlik timi gönderilmişti.

Kurtarılan kişiler ilk ifadelerinde, Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından lastik bot kesilip benzin bidonları alınarak Türk kara sularına geri itildiklerini söylemişti. Sığınmacıların, botta 40 kişi olduklarını ifade etmeleri üzerine kayıp olduğu değerlendirilen 4 kişinin bulunması için arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.



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