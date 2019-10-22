Euro
6.46
Dolar
5.80
BIST 100
97,886.36
Altın
1,485.08
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin ortak basın toplantısı düzenliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin ortak basın toplantısı düzenliyor
logo
Türkiye

Sınırda yakalanan örümcek maymunları koruma altına alındı

Şırnak'ın Silopi ilçesi yakınlarında, Habur Sınır Kapısı'nda yasa dışı yollardan ülkeye getirilen iki örümcek maymunu koruma altına alındı.

Muhammed Şamil Aliağaoğlu   | 22.10.2019
Sınırda yakalanan örümcek maymunları koruma altına alındı Fotoğraf: Ekrem Payan/ AA

Şırnak

Şırnak'ın Silopi ilçesi yakınlarında, Habur Sınır Kapısı'nda yaşa dışı yollardan ülkeye getirilen iki örümcek maymunu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçlerince Habur Sınır Kapısında L.E. yönetimindeki bir otomobilde yapılan aramada, iki örümcek maymunu bulundu.

Ülkeye yasa dışı yollarla getirilen maymunlara el konuldu. Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edilen maymunlar, Şırnak Üniversitesi Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Acil Merkezinde tedavi altına alındı.

Aracın sahibi L.E'ye ise idari para cezası uygulandı.

Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Orhan Kalay, örümcek maymunların neslinin tehlike altında olduğunu, bu hayvanların yurt içine sokulması ve ticaretinin yapılamasının yasaklandığını söyledi.

Maymunların saldırgan bir tür olması nedeniyle ev ortamında beslenmesinin yasak olduğunu dile getiren Kalay, şöyle devam etti:

"Habur Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce Habur Sınır Kapısı'nda bir araç içinde bulunan ve el konulan iki örümcek maymununu, bize haber verilmesinden sonra teslim aldık. Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Acil Müdahale Merkezinde bakımlarını üstleniyoruz, yemeklerini veriyoruz. Yarın Gaziantep'teki hayvanat bahçesine teslim edeceğiz."

Maymunların Irak'tan ticari amaçla getirildiğini aktaran Kalay, merkezde maymunların dışında 2 kızıl şahin, bir kaya kartalı ve atmacanın da bulunduğunu, bunların da tedavilerinin ardından doğaya bırakılacağını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avrupa 'DEAŞ sicili' ile yüzleşmek zorunda
İsrail, Kürtler ve PYD: Ortak tehditler ve ayna ittifaklar
Lübnan’da devrim mi oluyor?
Barış Pınarı'nın cepheleri
El Chapo'nun mirası: Meksika'da şiddet ve uyuşturucu

Benzer haberler

Şırnak merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 7 gözaltı

Şırnak merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 7 gözaltı

Sınırda yakalanan örümcek maymunları koruma altına alındı

3 ilin sınır ilçelerinde eğitime 2 gün ara

Şırnak'ta sosyal medya propagandasına operasyon: 5 gözaltı

Şırnak'ta sosyal medya propagandasına operasyon: 5 gözaltı
'Terör örgütüne katılırken HDP binasında 10 gün kaldım'

'Terör örgütüne katılırken HDP binasında 10 gün kaldım'