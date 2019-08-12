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Sınır hattında drone ve köpekli denetim

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentin giriş çıkışlarında "drone" ve eğitimli köpeklerin desteğiyle uygulama yaptı.

İzzet Mazi   | 12.08.2019
Sınır hattında drone ve köpekli denetim

Kilis

Kilis'te jandarma ekipleri, Kurban Bayramı tatilinde herhangi olumsuzluk yaşanmaması amacıyla, "drone" ve eğitimli köpeklerin desteğiyle kentin giriş ve çıkışlarında uygulama yaptı.

İl Jandarma Komutanlığı trafik ve asayiş ekipleri, Kilis-İslahiye kara yolundaki uygulamada, trafiği "drone" ile denetledi. Şüpheli görülen araçlarda, narkotik ve bomba arama köpeklerinin desteğiyle arama yapıldı.

Durdurulan araçlardaki sürücü ve yolcuların bayramını kutlayarak, onlara kolonya ve şeker ikramında bulunan ekipler, çocuklara da Jandarma Çocuk Dergisi hediye etti.

Ekipler, araçtakileri, başta emniyet kemeri kullanımı olmak üzere trafik kurallarıyla ilgili bilgilendirdi.

Sürücülerden Ahmet Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, böyle bir günde jandarmanın kolonya ve şeker ikramıyla karşılanmalarının sevindirici olduğunu söyledi.

Uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getiren Yılmaz, "İsterlerse 10 noktada bizi durdursunlar, hiç sorun değil. Tüm bu çaba ve fedakarlıkların bizlerin huzuru ve güveni için olduğunun bilincindeyiz." diye konuştu.

Yetkililer de trafikte huzur ve güven için bu tür uygulamaların bayramdan sonra da devam edeceğini kaydetti.

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